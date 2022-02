Vinhos: CVVA promove formação dirigida aos restaurantes

Depois das 2 edições da formação online, a Comissão Vitivinícola do Algarve irá realizar uma formação presencial, em parceria com a Eviva Wine School Algarve, dirigida ao sector profissional da restauração, no próximo dia 07 de março, na Quinta do Canhoto, em Albufeira, anunciou aquele organismo.

PUB

A ação terá lugar no período da tarde e contemplará uma visita à Quinta do Canhoto, seguida de uma abordagem teórica dos Vinhos do Algarve, com uma introdução à Região Vitivinícola do Algarve, acompanhada de uma prova de 7 vinhos de castas distintas de produtores diferentes, com degustação de queijos e enchidos.

Os formandos terão ainda a acesso a um certificado de participação ✅ Dia 7 de Março, segunda-feira ✅ 14:30h – 18.30h ✅ Local: Quinta do Canhoto – Albufeira ✅ Valor de inscrição: 15€ ✅ Inscrições aqui.

Esta ação está integrada numa campanha de divulgação dos Vinhos do Algarve dirigida ao canal horeca, cuja imagem visível é a distinção dos estabelecimentos parceiros com um selo que os reconhece como promotores oficiais dos Vinhos do Algarve.

O selo reflete a imagem da marca dos Vinhos do Algarve, num estilo moderno, atrativo e ilustrativo da Região, que transmite aos seus clientes e consumidores uma relação de proximidade e de confiança, com vista a aumentar a perceção de valor e diferenciação dos vinhos com origem local.

Esta campanha pretende ainda mostrar ao mercado a união e coesão dos diferentes agentes económicos da Região, destacando, simultaneamente, os Produtores de vinho e a Restauração, pela certificação da genuinidade e qualidade dos seus produtos.

A Comissão Vitivinícola do Algarve é entidade acreditada desde 2012 para a certificação dos produtos vitivinícolas com Denominação de Origem Lagos, Portimão, Lagoa e Tavira e Indicação Geográfica Algarve.

Tem registado, ao longo dos últimos anos, uma evolução bastante positiva ao nível do aumento do número de produtores, área de vinha, produção e qualidade dos vinhos.