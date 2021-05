Vinhos de Lagoa arrecadam seis medalhas no Concurso Cidades do Vinho

Foram divulgados os vinhos premiados no Concurso Cidades do Vinho, tendo os produtores do concelho de Lagoa arrecadado 6 medalhas: uma Grande Medalha de Ouro, três medalhas de Ouro e duas de Prata.

Decorreu, no Centro Cultural do Convento de S. José, em Lagoa, entre os dias 6 e 9 de maio, a Primeira Edição do Concurso Cidades do Vinho, com mais de 550 vinhos a concurso, de onde saíram premiados seis vinhos produzidos no concelho de Lagoa.

Para além do Algarve Moscatel – ÚNICA – Adega Cooperativa do Algarve, premiado com a

Grande Medalha de Ouro, foram premiados com medalhas de ouro, o vinho Lagoa Palhete, produzido pelo Morgado do Quintão, o vinho Marquês dos Vales – Grande Escolha e o vinho Marquês dos Vales – Duo Tinto, ambos produzidos na Quinta dos Vales.

Foram premiados com a medalha de Prata, o vinho Reserva Branco, produzido na Única –

Adega Cooperativa de Lagoa, e o vinho Dialog Verdelho 2019, produzido na Quinta dos

Vales.

O Concurso Cidades do Vinho tem uma organização conjunta entre a Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e da Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP). Concurso único em Portugal pretende promover os vinhos associados ao seu território. Municípios juntam-se aos vitivinicultores para, em conjunto, atuarem como promotores dos vinhos dos seus territórios. Desta primeira edição foram premiados 160 vinhos, 12 Grandes Medalhas de Ouro, 90 Medalhas de Ouro e 58 Medalhas de Prata.

“Quero felicitar todos os produtores que trouxeram os seus melhores vinhos a concurso e, obviamente, felicitar a Única – Adega Cooperativa de Lagoa, bem como o Morgado do

Quintão e a Quinta dos Vales pela fantástica pontuação e medalhas arrecadadas. Como representante de um território que tem vindo a recuperar a sua tradição vinhateira, não poderia estar mais satisfeito”, afirmou Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

PUB