Vinhos do Algarve vão estar em destaque na BTL 2022

Durante os cinco dias da Bolsa Turismo Lisboa (BTL), que se realizará de 16 a 20 de março, a Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) convidou vários produtores a estarem presentes e a mostrar o que de melhor existe de enoturismo na região.

Em Lisboa estarão presentes cinco produtores de vinhos algarvios a representar a região: Morgado do Quintão, Arvad, Villa Alvor, Quinta do Canhoto e Quinta da Tôr.

Os vinhos algarvios marcarão presença no espaço BTL Enoturismo, no stand 2EN06. O programa do espaço Enoturismo BTL integra conferências, workshops, mesas redondas, provas de vinho e degustações promovidas por cada expositor.

A Comissão Vitivinícola do Algarve é entidade acreditada desde 2012 para a certificação dos produtos vitivinícolas com Denominação de Origem Lagos, Portimão, Lagoa e Tavira e Indicação Geográfica Algarve.