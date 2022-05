Vinte anos de apoios e de luta contra a desertificação

A Associação Terras do Baixo Guadiana surgiu através de uma parceria para apresentar uma candidatura ao Programa de Iniciativa Comunitária LEADER+ e pela constituição desta entidade pela Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana (Odiana) e pela Associação para o Desenvolvimento do Nordeste Algarvio (ALCANCE), oficialmente em 18 outubro de 2001.

Após a criação da Associação Terras do Baixo Guadiana, seguiu-se a elaboração de uma Estratégia de Desenvolvimento Local para um território que abrange cinco concelhos (Vila Real de Santo António, Castro Marim, Tavira, Alcoutim e Mértola) e duas regiões (Algarve e Alentejo).

Ricardo Bernardino, diretor executivo da Associação Terras do Baixo Guadiana

A Associação Terras do Baixo Guadiana gere programas através dos fundos comunitários e de um modelo de financiamento multifundos e multifuncional, com sistemas de incentivos a várias áreas como o empreendedorismo e o emprego, direcionados a empresas e outras entidades.

Ao longo destes 20 anos, a Associação Terras do Baixo Guadiana fez a gestão dos fundos e financiamentos que foram aplicados em empresas e produtos regionais como o sal, mel, plantas aromáticas e medicinais, produtos naturais espontâneos, produtos agro-alimentares, na criação de gado, na caça, na pesca, no turismo de natureza e em espaço rural, restauração e artesanato.

Gonçalo Dourado

