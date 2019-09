Visitas às escavações arqueológicas em Quarteira

As escavações arqueológicas na Praia de Loulé Velho, em Quarteira, poderão ter visitas guiadas nesta terça-feira, 17 de setembro, das 8h30 às 13h30 e das 16h30 às 19h00, com acompanhamento técnico de Catarina Viegas e Rui Roberto de Almeida.

A equipa de investigação estará a realizar escavações arqueológicas em Loulé Velho até ao dia 19 de setembro. O grupo de investigação é composto por elementos do Museu Municipal de Loulé, em parceria com investigadores da UNIARQ – Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, , no âmbito do projeto LORIVAI – Loulé Velho e o Palestuário da Ribeira de Carcavai.

A escavação

tem como intuito de “tentar perceber o que ainda existe deste sítio da época

romana, importante ponto comercial do Algarve, e que vem vindo a desaparecer ao

longo das últimas décadas. Loulé Velho é um sítio incontornável no panorama do

domínio romano do litoral algarvio, apresentando uma ocupação que vai desde o

século I a.C. ao século VI/VII. Trata-se de uma luxuosa villa que, dada a sua

localização geográfica, funcionou como polo aglutinador de população, com a

capacidade de gerar atividades económicas que proporcionaram a sua contínua

ocupação” explica a autarquia de Loulé.

Uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé com o objetivo de preservar

e promover do seu património histórico.