Visitas turísticas à Mina de Sal- Gema de Loulé a partir de 7 outubro

A Mina de Sal- Gema de Loulé volta a abrir as portas para visitas

turísticas, a partir do mês de outubro de 2019, destinadas ao público em geral.

A Tech Salt S.A., concessionária das minas de Sal- Gema de Loulé, estabeleceu

uma parceria com a empresa turística Picturesque Journey, para criarem este

percurso turístico, de modo a permitir que os visitantes descobrissem a

importância geológica desta mina, e as inúmeras aplicações do Sal-Gema

utilizadas pelo ser humano ao longo do tempo.

As visitas à mina terão a duração de 2 horas, numa extensão subterrânea de

Sal-Gema com mais de 45 km de galerias, com um percurso de 1,3 km, na única

mina portuguesa visitável que se localiza abaixo do nível do mar! Os bilhetes para a

visita à mina terão um custo de 25 euros por adulto; 15 euros para

crianças; os grupos com 10 ou mais pessoas, terão um custo de 20 euros por

pessoa.

Entre 2008 e 2009 existiu o “programa Allgarve”, onde a Mina de Sal-Gema de

Loulé podia ser visitada apenas com

propósitos académicos, abrindo as portas, exclusivamente para escolas,

universidades e no âmbito do programa Ciência Viva no Verão.

Deste modo, a visita vai permitir que todos os visitantes tenham a

possibilidade de conhecer a história da mina, localizada a 230 m de

profundidade, admirar formações geológicas com 230 milhões de anos, num

percurso de interpretação com cerca de 1,3 km dentro da mina, com o auxílio de

guias especializados, onde todos os visitantes são convidados a conhecer os

processos de mineração antigos e atuais.

Para mias informações contate: Telf. 00351 965561166/ 00351 918204977