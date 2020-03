Vítor Aleixo apela a esforço coletivo no combate à pandemia

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo apela a “um esforço coletivo” no combate à pandemia do Covid-19, numa mensagem dirigida aos seus conterrâneos e amigos, que aqui reproduzimos,

“A Câmara Municipal continua, como sempre, ao serviço de todos. Reforçámos a nossa atuação nestes tempos de sobressalto que agora atravessamos. Desde os primeiros momentos, temos desenvolvido um trabalho árduo, sério e contínuo, com o objetivo e a esperança de conseguir criar as condições para prevenir e controlar este vírus e, assim, proteger a nossa população.

Tempos de exceção exigem sempre medidas de exceção, impulsionando o melhor de todos nós, neste rastilho de medo e de incerteza.

É importante que toda a população deste concelho saiba que, uma vez mais, eu e a equipa que me acompanha, assim como todos os trabalhadores da Câmara Municipal, em articulação com as entidades competentes, continuaremos a fazer os possíveis para travar esta pandemia que veio combater o dia-a-dia de todos nós.

Perante esta ameaça, é necessário unirmo-nos todos pela mesma causa, pois, podemos todos colaborar para travar a disseminação desta pandemia.

Fiquem em casa! Protejam-se evitando colocar quem mais amam em perigo.

Seguramente que é necessário auxiliar os mais fragilizados, os que se encontram em situação de risco, os nossos idosos, as nossas crianças e os nossos doentes. Estamos a trabalhar para juntar soluções às que já fomos capazes de implementar e não deixar ninguém desprotegido.

Aos nossos profissionais que estão no terreno, na primeira linha desta batalha, fica uma palavra de gratidão. Gratidão pelo trabalho generoso que têm realizado, gratidão pela coragem e apoio que nos têm dado ao longo de todo este processo que, infelizmente, ainda não tem fim à vista.

Às equipas médicas e aos enfermeiros que todos os dias redobram esforços para salvar as nossas vidas, gostaria de expressar a minha profunda admiração, dizer-lhes que são um exemplo a seguir e que inspiram todos nós a continuar esta luta, com empenho e garra.

A vontade de vencer fará de nós um pilar de força e a nossa determinação permitir-nos-á voltar quanto antes à nossa tão prezada rotina, à nossa saudosa normalidade.

Da minha parte, estou convosco, hoje e sempre. Contem comigo!

Estamos juntos nesta luta contra a COVID-19.

Proteja-se e defenda quem ama. Agora mais que nunca”.