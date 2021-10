Vítor Aleixo distribui pelouros no executivo de Loulé

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, distribuiu pelouros pelos elementos do novo executivo para os próximos quatro anos, durante a primeira reunião deste mandato que decorreu na segunda-feira, dia 18 de outubro, anunciou a autarquia.

Vítor Aleixo terá a seu cargo as áreas da Cultura, Museu e Património, Biblioteca, Arquivo e Documentação, Segurança, Setor Empresarial Local, Relações Públicas e Relações Internacionais, Modernização Administrativa, Planeamento e Administração do Território, Gestão Urbanística, Sistemas de Informação Geográfica, Administração de Sistema Informáticos e Telecomunicações e Bem-Estar e Saúde Animal.

Já a nova vice-presidente, Ana Machado, tem a seu cargo os pelouros das Contraordenações, Educação, Saúde e Ação Social, Juventude, Promoção da Cidadania e Cidades Educadoras, Orçamento Participativo, Voluntariado e Jurídico-Administrativo.

Abílio Sousa será o vereador responsável pelas Obras Municipais, Edifícios e Equipamentos, Rede Viária, Eficiência Hídrica e Gestão das Redes de Abastecimento de Água, Redes de Saneamento Básico, Trânsito, Oficinas Municipais (Carpintaria), Orçamento Participativo, Valorização do Interior e Coesão Territorial e Juntas de Freguesia.

Carlos Carmo ficou a cargo dos pelouros de Ação Climática e Economia Circular, Eventos, Desporto, Proteção Civil, Transportes, Bombeiros, Oficinas Municipais (Eletromecânica), Higiene Urbana e Salubridade, Ambiente, Orla Costeira e Espaço Público e Sustentabilidade e Recursos Naturais.

A vereadora Marilyn Zacarias continua com as áreas da Defesa do Consumidor, Auditoria Interna e Qualidade, Prevenção e Riscos de Corrupção, Gestão de Pessoas, Saúde e Segurança no Trabalho, Gestão de Apoio ao Munícipe, Fiscalização e Toponímia.

Por fim, David Pimental é o novo vereador a cargo das Finanças, Contratação Pública e Património, Descentralização Administrativa, Turismo, Tarifas e Execuções Fiscais, Economia Local e Inovação, Gestão de Fundos Comunitários, Atividades Económicas e Habitação.

Rui Cristina (PSD), João Paulo Sousa (PSD) e Fernando Santos (Chega), da oposição, não têm pelouros atribuídos.

As reuniões de Câmara passam agora a decorrer quinzenalmente, às segundas-feiras pelas 14:30 no Salão Nobre dos Paços do Concelho, abertas ao público.

Até ao final do ano, as reuniões estão marcadas para os dias 25 de outubro, 8 e 22 de novembro e 6 e 20 de dezembro.

Durante a primeira reunião, Vítor Aleixo deixou “votos de que este executivo, e cada um com o seu papel, possa trabalhar e colaborar sempre para o bem público, no interesse das populações”.

