Vítor Aleixo eleito presidente da Mesa da Secção de Municípios ODS

Esta segunda-feira, 11 de julho, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) elegeu as Mesas das duas novas secções de municípios: da Ação Climática e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Dando cumprimento à decisão aprovada no seu XXV Congresso, em dezembro último em Aveiro, de criação de duas secções de municípios, nos domínios da ação climática e dos ODS, a ANMP elegeu os membros que irão compor as novas secções, tendo escolhido para presidente da Mesa da Secção de Municípios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé e para a Mesa da Secção de Municípios Ação Climática, Sofia Ferreira, vereadora da Câmara Municipal de Guimarães.

As mesas das duas novas secções são igualmente compostas por:

Secção de Municípios Ação Climática:

Vice-presidente: Maia (Marta Peneda – vereadora);

Vice-presidente: Angra do Heroísmo (Paulo Lima – vereador);

Vogal: Lagoa – Algarve (Luís Encarnação – presidente da Câmara Municipal);

Vogal: Coimbra (Carlos Lopes – vereador).

Secção de Municípios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

Vice-presidente: Bragança (Miguel Abrunhosa – vereador);

Vice-presidente: Torres Vedras (Laura Rodrigues – presidente da Câmara Municipal);

Vogal: Matosinhos (Manuela Alvares – vereadora);

Vogal: Câmara de Lobos (Dina Silva – vereadora).

O encontro contou igualmente com uma conferência com Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, e uma comunicação de João Ferrão, conselheiro do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.

As secções de municípios estão previstas no artigo 25.º dos Estatutos da ANMP e visam agrupar municípios com especificidades afins e interesses comuns.