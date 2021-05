Vítor Carapinha é o candidato da CDU à Câmara de Lagoa

O técnico de manutenção elétrica Victor Carapinha é o candidato da CDU à Câmara de Lagoa, no distrito de Faro, anunciou hoje a coordenadora local da formação política que junta PCP e PEV.

Victor Carapinha tem como missão “aumentar o número e de mandatos” da CDU naquela autarquia, depois de ter sido a quarta força mais votada, com cerca de 4% dos votos, nas eleições autárquicas de 2017 para a Câmara de Lagoa, refere o PCP em comunicado.

Com 68 anos, o técnico de manutenção elétrica conta com um passado associativo e sindical, tendo pertencido ao Secretariado Central da Comissão de Trabalhadores da Unicer.

Vítor Carapinha integra o grupo da CDU na Assembleia Municipal de Lagoa desde 1997 e “é membro da Comissão Concelhia de Lagoa do PCP e da Direção Regional do Algarve do Partido Comunista Português”, acrescentou a mesma fonte.

O candidato é também membro da Direção da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto.

A CDU anunciou ainda que Carlota Andrade, de 32 anos, natural do Funchal e médica especialista em Medicina Geral e Familiar no centro de Saúde de Lagoa, é a cabeça de lista à Assembleia Municipal de Lagoa.

“É dirigente sindical e foi eleita para o Conselho Fiscalizador do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. É membro da Comissão Concelhia de Lagoa do PCP e membro da Direção da Organização Regional do Algarve do PCP”, referiu ainda o PCP.

A CDU garantiu que os candidatos agora anunciados vão bater-se por um concelho que, apesar das suas potencialidades, “tem sido marcado por políticas de sentido único favoráveis à especulação imobiliária e à monoatividade do turismo, com desprezo pelas suas atividades produtivas, com a desvalorização dos seus serviços públicos e dos direitos dos trabalhadores da autarquia”.

“A CDU não só valoriza a intensa atividade e intervenção que a CDU tem tido na Assembleia Municipal de Lagoa, como alerta a população para a necessidade de levar a voz da CDU também à Câmara Municipal”, lê-se na nota.

A Câmara de Lagoa tem na atualidade maioria PS, partido que obteve cerca de 60% dos votos nas últimas eleições autárquicas e que conta com cinco dos sete eleitos,.

O PSD é a principal força da oposição, tendo em 2017 alcançado 23% dos votos, o que se traduziu na atribuição de dois mandatos.

O Bloco de Esquerda (BE) foi o terceiro partido mais votado, com perto de 5%, seguido da CDU, com cerca de 4%.

