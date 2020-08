Vitorino e Capicua este fim-de-semana em Tavira

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Vitorino Salomé, Zé Francisco e Capicua vão subir ao palco do Parque do Palácio da Galeria, em Tavira, nos dias 7 e 8 de agosto pelas 22:00, anunciou a autarquia.

O novo projeto “A Sul”, de Vitorino em parceria com o tavirense Zé Francisco, será apresentado no dia 7 de agosto com temas como “Menina estás à janela”, “Queda do Império” e recriações do repertório de Zeca Afonso.

No dia seguinte, pelas 22:00, é a vez da rapper Capicua apresentar o seu último álbum “Madrepérola” juntamente com uma nova formação e um novo cenário.

Este novo espetáculo da artista tem uma nova identidade, com muita luz, texturas e brilho, segundo o comunicado.

Os bilhetes para estes espetáculos do programa cultural “Verão em Tavira” estão à venda a um preço de 5 euros e podem ser adquiridos diariamente na Praça da República, entre as 20:00 e as 23:00 e no largo em frente ao Palácio da Galeria, no mesmo horário.

O valor do espetáculo reverte a favor da aquisição de equipamentos de proteção individual para instituições de solidariedade social do concelho.

A lotação máxima do espaço foi reduzida de acordo com as novas normas da Direção-Geral de Saúde e os planos de contingência, com a obrigação do uso de máscara e do cumprimento das regras de segurança por parte dos espetadores.