Vocalistas dos Xutos e UHF juntos em concerto único em Messines

Um concerto único e inédito, que juntará em palco dois grandes nomes do rock português – Tim (dos Xutos e Pontapés) e António Manuel Ribeiro (dos UHF) – encerrará esta quinta-feira, dia 28 de março, pelas 21h30, no auditório Francisco Vargas Mogo (Crédito Agrícola), em São Bartolomeu de Messines (concelho de Silves), as comemorações do aniversário de nascimento de João de Deus.

Este concerto intimista terá entrada livre, mas os interessados em assistir à iniciativa deverão ter um voucher de acesso, que será entregue única e exclusivamente a quem visitar a Casa-Museu João de Deus, em São Bartolomeu de Messines. A organização do espetáculo está a cargo do município de Silves e da Junta de Freguesia de Messines.

O poeta e pedagogo messinense João de Deus tem merecido especial atenção nesta sua terra natal ao longo de todo este mês, numa extensa programação que tem como objetivo assinalar o 189º aniversário desta figura ímpar das letras nacionais.