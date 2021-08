Volta a Portugal: Amaro Antunes é o último a sair para o prólogo

O prólogo de 5,4 quilómetros que marca o arranque, esta tarde, da 82.ª Volta a Portugal em bicicleta, em Lisboa, vai começar às 15:20, terminando cerca de duas horas depois, com a prestação do algarvio Amaro Antunes (W52-FC Porto).

O vencedor da edição especial da prova aparece na ordem da partida do prólogo como último ciclista a partir da Praça do Império, às 17:25 horas, arrancando oito minutos depois de António Carvalho, o líder da Efapel, a principal rival dos ‘dragões’.

Os 126 ciclistas inscritos partem com um minuto de diferença entre si, sendo o britânico William Bjergfelt (SwiftCarbon) o primeiro a fazer-se à estrada, às 15:20 minutos, para completar o percurso de 5,4 quilómetros com início e final na Praça do Império.

