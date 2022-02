Volta ao Algarve arranca hoje com oportunidade para sprinters

A 48.ª Volta ao Algarve procura, entre hoje e domingo, o sucessor do português João Rodrigues, ausente por estar a recuperar da covid-19, com o ‘vice’ de 2021, o ciclista britânico Ethan Hayter, a envergar o número um.

A ausência do ciclista da W52-FC Porto pouco muda o elenco de favoritos ao triunfo na Volta ao Algarve, com o bloco da INEOS, com Hayter, o colombiano Daniel Martínez e um dos antigos campeões presente, o galês Geraint Thomas (vencedor do Tour2018), a ser o mais sério candidato à amarela final.

A rivalizar com a formação britânica só mesmo a Quick-Step Alpha Vinyl do outro vencedor inscrito, a ‘estrela’ belga Remco Evenepoel, e também do dinamarquês Kasper Asgreen, terceiro no ano passado, com Tobias Foss (Jumbo-Visma), Stefan Küng e David Gaudu (Groupama-FDJ), Brandon McNulty (UAE Emirates), Warren Barguil (Arkéa Samsic), Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) e Ion Izagirre (Cofidis) a serem os outros candidatos ao triunfo final.

Mas antes de os homens da geral entrarem em ‘cena’, a primeira etapa vai hoje oferecer o protagonismo aos ‘sprinters’, nomeadamente o neerlandês Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), vencedor da classificação por pontos da última Vuelta, e o belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix).

Os 167 ciclistas, de 25 equipas, 10 das quais no WorldTour, terão 199,1 quilómetros para percorrer, a partir de Portimão, onde a partida simbólica da Volta ao Algarve será dada às 12:15.

Em São Bartolomeu de Messines, ao quilómetro 54,6, está instalada a primeira meta volante do dia, que é antecedida pela contagem de quarta categoria de Aldeia de Matos (39,1), com a segunda montanha do dia, a terceira categoria de Nave, a ser transposta aos 97,8 quilómetros.

Seguem-se os ‘sprints’ intermédios de Aljezur (128,3) e de Vila do Bispo (162,7), antes de o pelotão rumar à Avenida dos Descobrimentos, em Lagos, com a chegada prevista para as 17:23.

Números:

2: vencedores de edições anteriores presentes: Remco Evenepoel (2020) e Geraint Thomas (2015 e 2016).

4: camisolas em disputa: amarela (geral individual), verde (classificação por pontos), branca (juventude) e azul (montanha).

9: campeões nacionais em título: Daniel Martínez (colombiano de contrarrelógio), Ethan Hayter (britânico de contrarrelógio), Ion Izaguirre (espanhol de contrarrelógio), José Neves (português de fundo), Kasper Asgreen (dinamarquês de contrarrelógio), Sergio Higuita (colombiano de fundo), Stefan Küng (suíço de contrarrelógio), Tobias Foss (norueguês de fundo e contrarrelógio) e Yves Lampaert (belga de contrarrelógio).

19: corredores do top 100 do WorldTour, o primeiro escalão do ciclismo mundial: Remco Evenepoel (12.º), David Gaudu (16.º), Tim Merlier (19.º), Kasper Asgreen (24.º), Ethan Hayter (29.º), Thomas Pidcock (32.º), Geraint Thomas (34.º), Stefan Küng (37.º), Dylan van Baarle (39.º), Yves Lampaert (45.º), Ion Izaguirre (56.º), Warren Barguil (61.º), Fabio Jakobsen (62.º), Alexander Kristoff (63.º), Connor Swift (75.º), Hugo Hofstetter (80.º), Brandon McNulty (86.º), Jordi Meeus (87.º), Nils Politt (93.º).

10: metas volantes da Volta ao Algarve. São pontuáveis para a classificação por pontos.

12: total de contagens de montanhas, duas delas a coincidir com o final de etapa (2.ª e 5.ª).

16: maior número de edições concluídas: Tiago Machado (Rádio Popular-Paredes-Boavista).

17: participações consecutivas da Quick-Step Alpha Vinyl, a equipa estrangeira inscrita com mais presenças na Volta ao Algarve.

24: países representados: Alemanha, Andorra, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Cazaquistão, Chile, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Itália, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rússia, Suíça e Venezuela.

25: percentagem máxima de fecho de controlo de tempo previsto pelos regulamentos (4.ª etapa).

25: equipas participantes, 10 das quais do WorldTour, primeira divisão do ciclismo mundial.

32,2: extensão em quilómetros do único contrarrelógio individual, marcado para a quarta etapa.

160.2375: Frequência em que as informações da corrida são transmitidas na Rádio-Volta.

167: número de corredores.

193: número de países que recebem a transmissão em direto da 48.ª edição.

200: pontos UCI atribuídos ao vencedor final.

211,4: extensão em quilómetros da etapa mais longa (3.ª), entre Almodôvar e Faro.

798,1: extensão total em quilómetros.

9.037,50: prémio em euros para o vencedor final.