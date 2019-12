Volta ao Algarve de novo com pelotão de nível mundial

Rui Costa regressa após vários anos de ausência

Tavira e Loulé vão continuar a pedalar em 2020 nas estradas de Portugal e não só também além fronteiras.

Os Tavirenses vão continuar a fazer jus à equipa mais antiga do Mundo em atividade .

Terminado o protocolo com o Sporting que durou 4 anos mas onde os resultados obtidos ficaram muito aquém do que seria desejado os comandados por Vidal Fitas vão continuar em 2020 na estrada essa é uma certeza faltando unicamente saber quem vão ser os sponsors falando se numa unidade hoteleira,uma instituição bancária e naturalmente a Autarquia Tavirense. Vidal Fitas viu saírem Tiago Machado e José Mendes por coincidência as contratações sonantes de 2019 onde unicamente o vimaranense José Mendes conseguiu dar nas vistas ao conquistar o Campeonato Nacional de estrada batendo sobre a linha de meta o Algarvio Ricardo Mestre da W52/Porto. Também o italiano Nicola Toffali abandonou o clube sem que tenha mostrado algo de positivo. Assim vão continuar em 2020 Fredereico Figueiredo, César Martingil(ambos segundo informações estiveram prestes a sair), David Livramento, Alejandro Marque, Alvaro Trueba, Valter Pereira, Alexander Ggrigoriev, Ricardo Martins e Ruben Simão sendo até ao momento Salvador Marcelo ex Sicasal/Constantinos a única cara nova conhecida.

Quanto ao Louletano liderado por Jorge Piedade mantém também a sua base principal,tendo perdido uma referência em grande destaque na ultima época Luis Fernandes. Mas a sua principal referência Vicente Garcia de Mateos vai continuar num plantel que recebeu reforços de qualidade . Assim transitam de 2019 além de Vicente Garcia de Mateos, Nuno Meireles, Marcio Santos, Oscar Hernandez, André Evangelista e David de La Fuente são reforços Sergey Shilov ex Gazprom-Rusvelo, João Matias e Jesus del Pino ambos ex Vito-Feirense e o Jovem Algarvio Daniel Silva ex Sicasal/Constantinos. Teremos assim duas equipas Algarvias dispostas no caso do C.C.Tavira a fazer bem melhor do que nos anos anteriores e um Louletano que irá continuar na senda dos bons desempenhos dos últimos anos com muitas vitórias. A formação Tavirense será a primeira a entrar em competição já no inicio do ano com a deslocação até à Argentina onde irá participar no Tour de San Juan onde grandes nomes e equipas do World Tour vão marcar presença participando depois ambas na Volta ao Algarve de 19 a 23 de Fevereiro.

Falando da 45ª Volta ao Algarve diremos que mais uma vez as melhores equipas e alguns dos melhores ciclistas do Mundo aqui irão marcar presença com destaque para o italiano Vicenzo Nibali que pela primeira vez vai estar a correr no nosso País e logo na Algarvia. Algarvia que é a única corrida do nosso calendário a fazer parte do Calendário Internacional na categoria UCI PRO SERIES únicas corridas onde as grandes equipas e ciclistas marcam presença essa razão de somente a Volta ao algarve comportar pelotão deste nível ao contrário de todas as outras corridas Portuguesas. Neste momento são já dez as equipas World Tour confirmadas a saber:Sunweb, Trek-Segafredo, Israel Ciclyng Academy-Katusha, UAE-Emirates,Astana, Bora-hansgrohe, CCC, Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ e Lotto Soudal com elas estão já confirmados os nomes de Vicenzo Nibali(TFS), Greg Van Avermaet (CCC), Michal Kwiatkowski(INEOS), Philippe Gilbert e Tim Wellens(Lotto) e agora Rui Costa da UEA mas outros se esperam. Nas Equipas Continentais Profissionais é confirmada desde já a presença da Caja Rural e Wanty-Gobert para além das formações Continentais Nacionais mas aqui a duvida existe de quantas serão pois com a prova a estar incluída no patamar máximo da UCI as equipas terão que pagar uma taxa suplementar(Novo passaporte biológico) que muitas parecem não estar interessadas mas acreditamos que todas marcaram presença numa corrida que começa em Portimão no dia 19 e vai terminar em Lagoa a 23 este ano com um contra relógio de 20,3 kms.

1ª Etapa dia 19 Portimão-Lagos uma etapa longa mas propicia aos sprinters

2ª Etapa dia 20 Sagres-Alto da Fóia etapa de média montanha onde os candidatos vão aparecer

3ª Etapa dia 21 Faro-Tavira a etapa mais longa onde uma multidão deve esperar em Tavira um pelotão compacto.

4ª Etapa Albufeira-Alto do Malhão etapa que fará a ultima seleção de candidatos antes da etapa final

5ª Etapa C/R Lagoa-Lagoa a etapa de todas as decisões.

LUIS SANTOS