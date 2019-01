Volta ao Algarve: Metade das equipas inscritas são do WorldTour

.

A 45.ª edição da Volta ao Algarve, em ciclismo, que estará na estrada entre 20 e 24 de fevereiro, será disputada por 24 equipas, entre as quais 12 do WorldTour, a categoria máxima da modalidade.

A prova, de categoria 2.HC, a mais elevada do circuito Europe Tour, continuará em 2019 a ser “um dos melhores eventos desportivos do país e uma das corridas por etapas do Europe Tour com pelotão de maior qualidade”, admite a organização.

Assim, estarão presentes 12 das 18 equipas WorldTour existentes, entre as quais as três melhores do ranking mundial por equipas em 2018: Deceuninck-Quick Step (Bélgica), Team Sky (Reino Unido) e Bora-hansgrohe (Alemanha).

A estas três juntam-se mais nove formações da “primeira divisão” mundial: CCC Team (Polónia), do algarvio Amaro Antunes, Groupama-FDJ (França), Lotto Soudal (Bélgica), Team Dimension Data (África do Sul), Team Katusha Alpecin (Suíça), Team Jumbo-Visma (Holanda), Team Sunweb (Alemanha), Trek-Segafredo (Estados Unidos da América) e UAE Team Emirates (Emirados Árabes Unidos).

A Volta ao Algarve contará, ainda, com quatro equipas de categoria continental profissional, o segundo escalão mundial do ciclismo. Entre essas destacam-se as duas primeiras do ranking Europe Tour por equipas em 2018, Wanty-Groupe Gobert (Bélgica) e Cofidis, Solutions Crédits (França), às quais se juntam a Caja Rural-Seguros RGA (Espanha) e a W52-FC Porto (Portugal).

O pelotão completa-se com as oito equipas continentais portuguesas: Aviludo-Louletano, Efapel, LA Alumínios-LA Sport, Miranda-Mortágua, Rádio Popular-Boavista, Sporting-Tavira, UD Oliveirense-InOutBuild e Vito-Feirense-PNB.

“Num contexto de aparecimento de provas em datas coincidentes ou incompatíveis com a participação na Volta ao Algarve, a corrida portuguesa resiste como um dos eventos com maior capacidade de atração das melhores equipas mundiais. Para isso contribuem o clima, as estradas algarvias e a excelente qualidade dos hotéis, mas também o percurso desenhado pela organização da prova”, refere a organização.

Etapas:

20 de Fevereiro – 1.ª Etapa: Portimão – Lagos, 199,1 km

21 de Fevereiro – 2.ª Etapa: Almodôvar – Fóia, 187,4 km

22 de Fevereiro – 3.ª Etapa: Lagoa – Lagoa, 20,3 km (CRI)

23 de Fevereiro – 4.ª Etapa: Albufeira – Tavira, 198,3 km

24 de Fevereiro – 5.ª Etapa: Faro – Malhão, 173,5 km