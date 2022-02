Volta ao Algarve: Rodrigues contra uma INEOS de luxo e Evenepoel

Uma INEOS ‘reforçada’ com Geraint Thomas e o regresso do ‘estelar’ Remco Evenepoel tornam uma ‘miragem’ o desejo de João Rodrigues em defender o ‘cetro’ na 48.ª Volta ao Algarve em bicicleta, que arranca na quarta-feira.

Ninguém retira mérito ao feito histórico do ciclista da W52-FC Porto, que em maio passado se tornou o primeiro algarvio a conquistar a prova e o primeiro português a fazê-lo em 15 anos, mas o vencedor da Volta a Portugal de 2019 estará ciente de que aquele triunfo só foi possível por uma conjugação perfeita de circunstâncias dificilmente repetíveis este ano.

Quer seja pelo desenho do percurso, com um contrarrelógio demasiado longo (32,2 quilómetros) para as suas características, quer seja pelos nomes imponentes presentes na lista de inscritos, reflexo do regresso da ‘Algarvia’ às suas datas habituais – em 2021, decorreu no auge da época velocipédica internacional, coincidindo, por exemplo, com a Volta a Itália -, é praticamente impensável apostar no ‘bis’ do melhor ciclista luso a correr em Portugal.

Até porque, a haver um ‘bis’, o mais provável é que este seja de Remco Evenepoel, o ‘prodígio’ que tomou a Volta ao Algarve de assalto em 2020, num ano em que ganhou todas as provas em que participou até sofrer uma queda grave na Volta à Lombardia, a qual parece ter ‘travado’ a sua ascensão fulgurante – desde que fraturou a pélvis, o jovem de 22 anos nunca mais foi tão avassalador como nos seus inícios.

Mas, o belga da Quick-Step Alpha Vinyl não é o único antigo vencedor que está de volta à ‘Algarvia’: também o galês Geraint Thomas, que deslumbrou na prova em 2015 e 2016, na sua ascensão até sagrar-se vencedor do Tour2018, regressa ao Sul do país, integrando uma INEOS com Ethan Hayter, o vice-campeão do ano passado, Michal Kwiatkowski, vencedor em 2018 e 2014, e Thomas Pidcock, campeão olímpico de ‘cross country’ e recente campeão mundial de ciclocrosse.

A fortíssima formação britânica é a principal favorita à vitória final, sobretudo pelo ‘excessivo’ número de quilómetros do contrarrelógio, mas há outras figuras a ter em conta, como o norueguês Tobias Foss (Jumbo-Visma), nono classificado do Giro2021 e vencedor da Volta a França do futuro em 2019, ou o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), o campeão europeu de contrarrelógio, que se faz acompanhar pelo talentoso francês David Gaudu.

Entre os destaques da prova algarvia estão ainda o norte-americano Brandon McNulty, companheiro dos gémeos Rui e Ivo Oliveira na UAE Emirates – os dois juntam-se a André Carvalho (Cofidis) e Iúri Leitão (Caja Rural) como ‘emigrantes’ lusos inscritos na corrida –, o espanhol Ion Izagirre (Cofidis) e o francês Warren Barguil, ‘rei’ da montanha do Tour2017.

Mas, nem só de candidatos à geral vive a 48.ª edição da principal prova velocipédica disputada em Portugal, pois também os ‘sprinters’ (e de qualidade) vão fazer a sua aparição, com o ‘renascido’ neerlandês Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), vencedor da classificação por pontos da última Vuelta, a encabeçar um contingente no qual pontificam Tim Merlier (Alpecin-Fenix), Pascal Ackermann (UAE) e Bryan Coquard (Cofidis), aos quais se junta Mads Pederson (Trek-Segafredo), campeão mundial em 2019.

As 10 equipas portuguesas – há 25 inscritas, 10 das quais do WorldTour, o principal escalão – podem sonhar ‘apenas’ com o epíteto de animadores de etapa, tendo cinco tiradas, distribuídas por 798,1 quilómetros, entre Portimão e o alto do Malhão, onde no domingo termina a 48.ª edição, para demonstrar o seu valor.

Malhão terá uma palavra final naquilo que o ‘crono’ definir

Uma dupla escalada ao alto do Malhão vai coroar o vencedor da 48.ª Volta ao Algarve em bicicleta, que arranca na quarta-feira, em Portimão, para uma edição que ‘oferece’ o contrarrelógio mais longo em quase uma década.

De regresso às ‘suas’ datas no calendário, depois de no ano passado ter decorrido no início de maio devido à pandemia de covid-19, a ‘Algarvia’ recuperou o seu modelo habitual, embora com ‘roupagens diferentes’, quer pelas ‘abordagens’ distintas das subidas ao alto da Fóia (Monchique) e do Malhão (Loulé), quer pelo contrarrelógio de 32,2 quilómetros, uma distância mais vocacionada para especialistas do que as duas dezenas de quilómetros de luta contra o cronómetro das edições anteriores.

Na quarta-feira, a zona ribeirinha de Portimão acolherá a apresentação das equipas e as primeiras pedaladas da 48.ª Volta ao Algarve, que levarão os corredores a percorrer 199,1 quilómetros até Lagos, onde se espera uma disputa ao ‘sprint’.

A seleção da geral da única prova do calendário português da categoria UCI ProSeries iniciar-se-á logo no dia seguinte, na segunda etapa, que começa em Albufeira e termina, depois de cumpridos 182,4 quilómetros, na Fóia, ponto mais alto do Algarve, com a meta a coincidir com um prémio de montanha de primeira categoria, onde os ciclistas chegarão após 7,1 quilómetros a subir com uma pendente média de 6,8%.

A ascensão final terá, contudo, uma aproximação diferente das edições anteriores: em vez da Pomba, os corredores terão de escalar a Picota, uma contagem de segunda categoria de 9,3 quilómetros, com inclinação média de 5,5%, e que dista 7,4 quilómetros do sopé da Fóia.

A terceira tirada, a mais longa desta edição, arranca no Alentejo, em Almodôvar, e estende-se por uns ‘imensos’ 211,4 quilómetros, até Faro, cidade que já não recebia uma chegada da Volta ao Algarve desde 2008 e que deverá proporcionar o segundo frente a frente entre ‘sprinters’.

Mas é à quarta etapa que os ciclistas das 25 equipas participantes encontrarão a maior novidade em relação aos anos anteriores: o contrarrelógio mais extenso desde 2013, que marca também o regresso ao percurso da corrida de Vila Real de Santo António (já não recebia uma partida de etapa desde 2009), ponto inicial do exercício que terminará em Tavira e que poderá ‘cavar’ grandes e irrecuperáveis diferenças entre os candidatos à geral.

O sucessor do algarvio João Rodrigues (W52-FC Porto), o vencedor da edição de 2021, será encontrado no domingo, no final dos 173 quilómetros da quinta e última etapa, que vai ligar Lagoa e o alto do Malhão, onde está instalada uma contagem de montanha de segunda categoria.

Num percurso ‘rompe-pernas’, os sobreviventes do pelotão vão enfrentar uma dupla escalada ao Malhão, a primeira a 24 quilómetros da meta e a segunda coincidindo com o final da etapa, com a mais emblemática subida da ‘Algarvia’ a coroar, tal como no ano passado, o vencedor da geral.

Etapas

16 fev: 1.ª etapa: Portimão – Lagos, 199,1 km

17 fev: 2.ª etapa: Albufeira – Fóia (Monchique), 182,4 km

18 fev: 3.ª etapa: Almodôvar – Faro, 211,4 km

19 fev: 4.ª etapa: Vila Real de Santo António – Tavira, 32,2 km (CRI)

20 fev: 5.ª etapa: Lagoa – Malhão (Loulé), 173 km

Total: 798,1 quilómetros.

Equipas

– WorldTour: Astana (Caz), BORA-hansgrohe (Ale), Cofidis (Fra), Groupama-FDJ (Fra), INEOS (GB), Intermarché-Wanty-Gobert (Bel), Jumbo-Visma (Hol), Quick-Step Alpha Vinyl (Bel), Trek-Segafredo (EUA) e UAE Emirates (EAU).

– ProTeams: Arkéa Samsic (Fra), Alpecin-Fenix (Bel), Caja Rural (Esp), Euskaltel-Euskadi (Esp) e Human Powered Health (EUA).

– Continental: ABTF-Feirense (Por), Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel (Por), Aviludo-Louletano (Por), Efapel (Por), Glassdrive-Q8-Anicolor (Por), Kelly-Simoldes-UDO (Por), LA Alumínios-Credibom-MarcosCar (Por), Rádio Popular-Paredes-Boavista (Por), Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados (Por) e W52-FC Porto (Por).