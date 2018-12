Volta ao Algarve solidária com a Serra de Monchique

Organização vai plantar uma árvore por cada inscrição na prova popular (Algarve Granfondo) que acontece no dia da última etapa

O Algarve Granfondo Cofidis, evento de participação popular associado à Volta ao Algarve, vai realizar-se no dia 24 de fevereiro de 2019, data da última etapa da corrida profissional. Por cada participante será plantada uma árvore na serra de Monchique.

“Uma das novidades da edição de 2019 do Algarve Granfondo Cofidis é o cariz solidário da iniciativa. Apesar de ter partida e chegada em Loulé, entendemos o evento como uma realização de todo o Algarve. Por isso, será oferecida uma árvore por cada participante, num contributo do ciclismo para a reflorestação da serra de Monchique, afetada pelos incêndios do último verão”, explica a organização.

As inscrições já estão abertas. A edição de 2018 contou com 800 participantes, número que a organização espera repetir em 2019.

O Algarve Granfondo Cofidis terá partida e chegada em Loulé e os participantes terão duas possibilidades de escolha: Granfondo com 110 quilómetros e um acumulado 2200 metros ou Mediofondo com 60 quilómetros e um acumulado de 1100 metros.

O Granfondo destina-se aos participantes em melhor condição física, capazes de aceitar um desafio exigente, compensado pelas paisagens fantásticas da serra algarvia, que incluem as subidas de Vermelhos e do Ameixial, locais de passagem da Volta ao Algarve.

O Mediofondo apresenta um percurso acessível a todos os perfis de praticantes, mesmo àqueles que fazem uma utilização esporádica da bicicleta. Ideal para quem pretenda uma manhã de domingo tranquila, com possibilidade de, calmamente, deslocar-se no final ao alto do Malhão para assistir ao derradeiro esforço dos heróis da Volta ao Algarve.

Quem se inscrever até 31 de dezembro pagará 25 euros (federados) ou 30 euros (não federados), um valor que sobe para 30 e 30 euros, respetivamente, a partir de 1 de janeiro e até 21 de fevereiro (data limite). A inscrição garante a participação na distância escolhida, abastecimentos sólidos e líquidos, brindes, frontal, seguro, medalha de ‘finisher’, banho e almoço ‘buffet’.