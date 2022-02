Volta ao Algarve: Van der Schueren é primeiro diretor desportivo a receber Prémio Prestígio

O Prémio Prestígio da 48.ª Volta ao Algarve em bicicleta será atribuído ao diretor desportivo da Intermarché-Wanty-Gobert, o belga Hilaire Van der Schueren, informou esta terça-feira a organização da prova portuguesa, que decorre entre esta quarta-feira e domingo.

Esta é a primeira vez que o Prémio Prestígio, tradicionalmente atribuído a um corredor que, pelo seu currículo, valoriza a “Algarvia”, é entregue a um diretor desportivo.

A organização justificou a escolha de Hilaire Van der Schueren com o “percurso profissional de mais de 30 anos ligado ao ciclismo” do belga de 74 anos, lembrando que o experiente diretor desportivo reconheceu, “desde sempre, a importância da Volta ao Algarve no contexto internacional”, ajudando “a projetar a corrida a nível internacional”.

O diretor da formação belga Intermarché-Wanty-Gobert irá receber o galardão esta quinta-feira, antes do arranque da segunda etapa, que vai ligar Albufeira ao alto da Fóia, ao longo de 182,4 quilómetros.

O Prémio Prestígio foi atribuído pela primeira vez em 2016, com a organização a decidir partilhar o galardão entre o suíço Fabian Cancellara, o espanhol Alberto Contador e o belga Tom Boonen.

No ano seguinte, a escolha recaiu no alemão Tony Martin e, em 2018, o agraciado foi o belga Philippe Gilbert. O italiano Vincenzo Nibali foi distinguido em 2020, depois de o prémio não ter sido atribuído em 2019, e no ano passado foi Sérgio Paulinho, o único medalhado olímpico do ciclismo português (prata na prova de fundo de Atenas2004), a merecer o reconhecimento da organização.

A Volta ao Algarve arranca esta quarta-feira, em Portimão e termina no domingo no alto do Malhão, que vai consagrar o sucessor do português João Rodrigues (W52-FC Porto), ausente desta edição por ainda estar a recuperar da covid-19.