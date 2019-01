Voluntários batem porta a porta à procura de idosos isolados em Quarteira

O programa ‘Idoso Isolado’ consiste na aplicação de um inquérito, porta a porta, para identificar todos os casos de idosos e criar laços para combater o isolamento

A Junta de Freguesia de Quarteira acaba de lançar o programa ‘Idoso Isolado’, que tem por objetivo identificar todos os casos de isolamento existentes e criar uma rede de apoio nesta freguesia do concelho de Loulé, onde cerca de 20% da população tem mais de 65 anos

“Identificar as necessidades dos idosos e construir uma rede de voluntariado na cidade” é o grande objetivo do programa ‘Idoso Isolado’, com o qual a Junta de Freguesia de Quarteira pretende sinalizar e apoiar a população com mais de 65 anos.

“Este projeto, do gabinete sociocultural da junta de freguesia, tem como objetivo sinalizar a população com mais de 65 anos de idade, isolada geográfica e socialmente, identificando-a e registando as suas maiores necessidades para, de uma forma integrada, melhor responder aos desafios do envelhecimento”, explica Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira.

A junta de freguesia deseja também criar uma rede de voluntários para passear com os idosos, ir à farmácia ou simplesmente conversar

O programa consiste na aplicação de um inquérito, porta a porta, à população idosa, com o qual a junta pretende “conhecer as suas reais necessidades e fragilidades”, sendo as situações de maior vulnerabilidade posteriormente encaminhadas para os parceiros desta iniciativa, nomeadamente as entidades oficiais, as instituições de solidariedade social e associações.

Ou seja, os técnicos e voluntários vão começar a ir, casa a casa, prédio a prédio, bater à porta da população para identificar os idosos que vivem sozinhos, procurando, depois, com determinada periodicidade, saber do que é que cada um deles precisa, por exemplo, do supermercado ou da farmácia…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 17 DE JANEIRO)

NC/JA