Voluntários plantam duas mil árvores na serra de Monchique

🔊 Ouvir Notícia



A serra de Monchique tem mais duas mil árvores desde o último sábado (dia 14), depois de um grupo de 50 voluntários ter plantado carvalhos-de-monchique, sobreiros e castanheiros para restaurar os habitats da serra destruídos pelo incêndio de 2018.



A iniciativa surge integrada no projeto “Renature Monchique”, que já permitiu plantar cerca de 15 mil árvores desde o início de novembro deste ano, número que subirá para 75 mil até ao final de abril de 2020, segundo o plano de ação do projeto que pretende conservar os recursos naturais e a biodiversidade da serra algarvia, bem como mitigar os futuros impactos das alterações climáticas no território.



O “Renature Monchique” é coordenado pelo GEOTA, conta com o apoio da Região de Turismo do Algarve (RTA), do município de Monchique e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e é financiado pela Ryanair, companhia que quis compensar desta forma as emissões de dióxido de carbono dos seus voos.



Para o presidente da RTA, João Fernandes, esta ação mostra que “o caminho do Algarve também se faz por aqui, pela implementação de uma estratégia que inclua a conservação da natureza, a salvaguarda da biodiversidade e a educação ambiental”, afirma.



De acordo com a presidente do GEOTA, Marlene Marques, esta ação “permitiu a participação ativa da comunidade e dos parceiros no processo de renaturalização da serra de Monchique, etapa essencial para a recuperação do património natural da região”, conclui.



«Estamos muito satisfeitos por apoiar esta iniciativa de reflorestação em Monchique. Os nossos clientes adotaram o nosso programa de compensação de carbono com as suas generosas doações, financiando a plantação de 15 mil árvores na região desde novembro. Estamos extremamente orgulhosos desses clientes preocupados com o meio ambiente, e nesta semana estamos especialmente orgulhosos do nosso pessoal, que se ofereceu para visitar Monchique e trabalha incansavelmente para ajudar a restaurar os habitats serranos», sublinha Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer da Ryanair.