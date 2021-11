VRSA: Academia de Ballet ganha 8 prémios e terá atleta no mundial

A Academia de Ballet Contemporâneo (ABC), de VRSA, participou nas qualificatórias nacionais para o campeonato mundial da modalidade e arrecadou 8 prémios. Uma das participante alcançou o 1.º lugar numa das categorias e irá representar a ABC (e o país) nas finais mundiais, no próximo ano de 2022, anunciou a academia.

A Academia de Ballet Contemporâneo (ABC) fez-se representar, em Lagoa, no final do mês de outubro, nas qualificatórias, tendo arrecadado, ao longo dos 3 dias de atuações, 8 prémios: 1º lugar na categoria Solo Contemporâneo Intermédio, com a coreografia “Fine Line”; 2º lugar na categoria Solo Contemporâneo Mini, com a coreografia “Viagem”; 2º lugar na categoria Grupo Contemporâneo Mini, com a coreografia “Pretty Little Liars”; 2º lugar na categoria Grupo Contemporâneo Júnior, com a coreografia “Lacrimosa”; 2º lugar na categoria Grupo Contemporâneo Sénior, com a coreografia “Connections”; 3º lugar na categoria Ballet, com a coreografia “Bonecas Bebé”; 3º lugar na categoria Solo Contemporâneo, com a coreografia “H-Beat”; 3º lugar na categoria Dueto Contemporâneo Júnior, com a coreografia “Double View”.



Com estes resultados, a ABC fica então apurada para a competição mundial, o “Global Dance Open”, a realizar-se em Portugal, em 2022, uma vez que a aluna Ariana Emídio conseguiu uma pontuação de 95,83 pontos com a coreografia “Fine Line”, conquistando o 1º lugar na categoria Solo Contemporâneo Intermédio.

O Global Dance Open tem parcerias com instituições e líderes da indústria, coma capacidade de oferecer mais de 250,000€ em bolsas de estudo internacionais e contratos em companhias, escolhidos pelo júri de renome mundial. São convidados a participar bailarinos com idades entre 6-24 anos, com os estilos Ballet, Contemporâneo, Jazz, Lírico, Folclore, Hip-hop e Comercial. As qualificatórias, que contam com atletas de mais de 30 países, irão continuar até ao segundo trimestre do próximo ano, altura em que se realizarão as finais, em Portugal.



A ABC foi fundada em 2016, em Vila Real de Santo António, tendo já arrecadado, ao longo dos últimos anos, prémios em várias competições nacionais e internacionais.

PUB