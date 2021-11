VRSA: Academia “Splash” considerada a “Melhor Escola” de dança

A Escola de Dança Splash, de Vila Real de Santo António (VRSA), foi considerada a “Melhor escola” no “Festival All Dance Kids”, realizado no dia 13 de novembro, em Vila Franca de Xira. Foi ainda premiada em sete coreografias.

A academia de dança, levou 32 bailarinos a concurso e recebeu o prémio principal de “Melhor Escola” trazendo ainda sete primeiros prémios para VRSA.

A companhia de dança venceu o primeiro lugar nas categorias “Mini Contemporâneo”, “Mini Urbano”, “Childen Contemporâneo”, “Childen Urbano”, “Jovens Contemporâneo”, “Jovens Urbano” e “Jovens Tradicional”.

Marco de Camillis (bailarino profissional e coreógrafo de vários programas televisivos como Operação Triunfo, Dança Comigo, Chuva de Estrelas e Globos de Ouro), Paulo Jesus (coreógrafo do The Voice, Dança com as estrelas, A tua cara não me é estranha, Globos de Ouro e Festival da Canção), Mariana Ferreira (professora de dança e coreógrafa do Aqui Portugal e Praça da Alegria) e Paula Viegas (Bailarina e coreógrafa profissional) foram os júris do festival.

O Festival “All Dance Kids” contou com a participação de 17 escolas, 70 coreografias e mais de 300 bailarinos.

PUB