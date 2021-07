VRSA acolhe exposição com trabalhos de artistas do Baixo Guadiana

O Centro Cultural de Vila Real de Santo António recebe, até 8 de agosto, a exposição “2 Margens – As Conserveiras”, com trabalhos de artistas do Baixo Guadiana, anunciou a organização.

Esta exposição multidisciplinar “nasce da vontade de dar maior visibilidade à arte”, segundo o comunicado, tendo nascido de um projeto cultural hispano-luso impulsionado por Ana Feu e Zé António Conceição.

Ao todo, participam nesta exposição 14 artistas de Portugal e Espanha, além das pintoras de Luz de Mujer, estando dedicada à indústria conserveira, “a grande influência económica e social da zona e o importante papel da mulher na mesma”.

O evento pode ser visitado de terça-feira a sábado, entre as 09:00 e as 15:00 e das 16:00 às 22:00.

A exposição tem o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e da Eurocidade do Guadiana, em colaboração com o Arquivo Histórico, a Confraria do Atum e a fábrica de conservas Concepción.

