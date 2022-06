VRSA acolhe exposição de filatelia dedicada à Bateria do Medo-Alto

A entrada principal da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) vai acolher uma exposição de filatelia com o tema “Sistema Defensivo de VRSA – 260 anos de Medo-Alto”, entre os dias 1 e 18 de julho, anunciou a Secção de Colecionismo da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de VRSA e Castro Marim.

A mostra conta com algumas coleções de filatelia dedicadas a castelos e fortificações de filatelistas portugueses e espanhóis, além de uma coleção de Cartas Militares.

A Bateria do Medo-Alto foi edificada em 1762, aquando da Guerra Fantástica, construída sobre um promontório de areia, que fazia parte de um sistema defensivo constituído por um conjunto de baterias de artilharia que visava a defesa de Vila Real de Santo António e o controlo da foz do rio Guadiana.

A Bateria do Medo-Alto tinha duas peças de artilharia de calibre 18, duas de calibre 6 e uma de 12, tendo sido restaurada e reconstruida ao longo dos anos.

Este local representado na cartografia de engenheiros militares como José de Sande de Vasconcelos, Balthazar de Azevedo Coutinho ou Eusébio de Sousa Soares, assistiu a momentos históricos como a Guerra das Laranjas em 1801 ou a Guerra Peninsular entre 1808 a 1814.

Antes de ser desmantelada, a Bateria do Medo-Alto foi convertida em Posto de Guarda Fiscal.

- Publicidade -

Os 260 anos deste testemunho defensivo de Vila Real de Santo António serviram de inspiração para que a Secção de Colecionismo dos Bombeiros escolhesse este acontecimento como tema para esta exposição, cujos desenhos da autoria do Major Balthazar de Azevedo Coutinho serviram para que os Correios de Portugal elaborassem um carimbo alusivo ao Medo-Alto que funcionará no 5 de julho na Loja CTT de Vila Real de Santo António.

Já no dia 5 de julho será lançada a separata “As baterias ribeirinhas de Vila Real de Santo António na cartografia militar setecentista”, do historiador Fernando Pessanha, técnico superior de cultura do Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes.

Esta exposição tem o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, dos Correios de Portugal, da Federação Portuguesa de Filatelia e da direção e Comando da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de e Comando de Vila Real de Santo António e Castro Marim.