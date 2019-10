VRSA adere ao projeto “marcha e corrida do Algarve”

Vila Real de Santo António vai receber no próximo dia 13 de outubro, domingo, mais uma etapa do Calendário Regional de Marcha e Corrida do Algarve.

A partida terá lugar no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, às 10h00, estando a concentração marcada para as 9h30.

O evento é aberto a toda a comunidade e contempla dois percursos – 5 e 10 quilómetros – que irão percorrer diversos trilhos da Mata Nacional das Dunas Litorais, assim como trajetos junto à linha de costa.

As participação é gratuita, bastando os interessados inscrever-se através do e-mail cmc@cm-vrsa.pt (enviar nome completo, data de nascimento e NIF). Em alternativa, a inscrição poderá ser feita no próprio dia, no secretariado, disponível no Estádio Municipal de VRSA.

O Calendário Regional de Marcha e Corrida do Algarve é promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e consiste num projeto regional, integrado no Programa Nacional de Marcha e Corrida, que visa a promoção da atividade física junto de toda a população, sem limite de idade.