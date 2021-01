VRSA adquire equipamentos informáticos para primeiro ciclo

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António adquiriu novos equipamentos informáticos para as escolas do primeiro ciclo do concelho, com a instalação de projetores e quadros brancos nas salas de aula, anunciou o município do sotavento.

Em seis salas da escola EB1 de Monte Gordo e em sete salas da EB1 Caldeira Alexandre de Vila Real de Santo António foram colocados projetores e quadros brancos.

A aquisição destes materiais vai oferecer aos alunos e professores um apoio ao processo de aprendizagem, “permitindo a melhoria da qualidade do ensino” no segundo período letivo, segundo o comunicado

No arranque do ano letivo 2020/2021, a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António já tinha investido em equipamentos informáticos nas escolas básicas do concelho com a aquisição de uma centena de tablets e 17 projetores e a instalação de dois quadros interativos.

Já a sala de Tecnologias de Informação da escola Caldeira Alexandre recebeu 26 novos computadores, totalizando assim um investimento municipal de cerca de 40 mil euros.

PUB