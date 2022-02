VRSA: Aldeia Nova acolhe feira mensal de associação juvenil

A localidade de Aldeia Nova, no concelho de Vila Real de Santo António, vai acolher a nova feira mensal "Free Market" no dia 6 de março, na Escola EB1, anunciou a organização.

Esta feira vai decorrer no concelho de VRSA entre as 09:00 e as 14:00, onde os visitantes poderão adquirir produtos biológicos, plantas, comida, bebida, artesanato, artigos em segunda mão e ainda participar em workshops.

A “Free Market” vai decorrer no primeiro domingo de cada mês na sede a associação juvenil Free Project, com o objetivo de valorizar a produção e os artistas locais, dinamizar a oferta cultural do concelho, partilhar conhecimentos e coworking.