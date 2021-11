VRSA: Alunos da Escola de Hotelaria vencem concurso coreano

Os dois estudantes fazem parte do curso de Gestão e Produção de Cozinha da instituição de VRSA e foram os grandes vencedores do concurso que decorreu na Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre.

O evento contou com a participação do embaixador e da embaixatriz da Coreia do Sul, no âmbito de uma iniciativa de promoção da gastronomia daquele país, organizada pela Embaixada da República da Coreia em Portugal, em parceria com a rede de Escolas de Turismo de Portugal.

Neste concurso participaram ainda as Escolas de Hotelaria e Turismo do Algarve, Portimão, Lisboa, Coimbra e Portalegre.

