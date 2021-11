VRSA: Alunos da escola secundária vão mostrar veia empreendedora

A Escola Secundária de Vila Real de Santo António (VRSA) irá estar presente, com três projetos, na 4.ª Mostra Nacional dos Jovens Empreendedores, nos próximos dias 2 e 3 de dezembro, mas também na Monstra de Ciência, já final do mês de novembro.

Estas mostras são organizadas pela Fundação da Juventude, sendo este ano realizadas virtualmente. “Baby Fast Shop”, “Cantinho da Igualdade” e “Mask2Glasses” serão os projetos empreendedores a ser apresentados.

Já na 29.ª Mostra Nacional de Ciência, a realizar-se nos próximos dias 23 e 24 de novembro, em resultado do Concurso Nacional para Jovens Cientistas da Fundação da Juventude, a escola apresentará dois projetos na área das Ciências Sociais. Os projetos estão relacionados com a temática do Cyberbullying e da Violência na escola.

