VRSA: Álvaro Araújo é o candidato do PS à Câmara Municipal

Álvaro Araújo, atual diretor do IEFP de Vila Real de Santo António, será o cabeça de lista do PS à Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, nas próximas eleições autárquicas.

A decisão foi tomada pela comissão política concelhia, após uma eleição em plenário de militantes. Álvaro Araújo foi escolhido por “uma expressiva maioria” e sem qualquer voto desfavorável, traduzindo “a união de todo o Partido Socialista em torno de um candidato que saberá dar voz e esperança aos vilarrealenses”- sublinham os socialistas em nota de imprensa.

Álvaro Palma de Araújo é – diz a nota da comissão política concelhia do PS – “a figura principal de um projeto ambicioso para VRSA e assumiu o compromisso em conjunto com os militantes e simpatizantes, de começar a trabalhar imediatamente em prol dos cidadãos do concelho de VRSA”. Segundo o PS, “Álvaro Araújo tem desempenhado um papel fundamental ao longo dos anos na vertente social, profissional e educacional de combate ao desemprego”.

Licenciado em

Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses, pela Universidade

do Porto e desempenhou durante vários anos as funções de docente nas escolas do

Concelho, foi membro da direção e integrou e integra associações de índole

diversa e que assumem um papel relevante, no âmbito social, em VRSA.

No Partido Socialista, desde 1998, tem ocupado diversos lugares de responsabilidade no plano concelhio e regional, foi presidente da concelhia, membro do secretariado regional durante seis anos, vereador e deputado municipal eleito pelo PS.

O candidato além

de se identificar totalmente com os princípios do Partido Socialista, no final

do discurso de apresentação reafirmou as suas convicções afirmando “sempre fui

e sou um socialista” e preconizou uma grande abertura das listas à sociedade

civil.

A nota termina, referindo que “todos os cidadãos do concelho são indispensáveis para conseguir tirar o município da situação de falência que o PSD o conduziu” e que “só uma candidatura liderada pelo Partido Socialista pode devolver a dignidade e resolver os problemas do concelho”.

