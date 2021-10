VRSA: Álvaro Araújo toma posse e insiste na urgência de auditoria

O ex-diretor adjunto do Centro de emprego e Formação Profissional de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo (PS) tomou posse este sábado como presidente da Câmara Municipal daquele concelho, insistindo numa auditoria urgente às contas da autarquia durante este mandato.

Perante uma plateia cheia no Centro Cultural António Aleixo, Álvaro Araújo revelou que irá “dar início a uma auditoria às contas do município” de VRSA durante os primeiros 100 dias de mandato, para “conhecer exatamente o estado da nação” e “agir em conformidade”.

Será “uma auditoria completamente isenta, imparcial e rigorosa”, cujos resultados serão depois divulgados, uma vez que o novo presidente da Câmara Municipal de VRSA quer “prestar contas aos vilarrealenses”.

Para os próximos quatro anos, prevê-se “uma caminhada que se adivinha difícil”, mas o autarca sente-se “preparado para enfrentar os enormes desafios com que o concelho se debate”.

Uma das prioridades imediatas do novo executivo do Partido Socialista, eleito a 26 de setembro, é a manutenção do espaço público como os jardins, ruas e estradas do concelho, apostando ainda na limpeza e na organização.

Já na área da habitação, Álvaro Araújo promete empenhar-se em concluir a Estratégia Local de Habitação “para traçar um diagnóstico sério, rigoroso e real das carências habitacionais da população”, para posteriormente “concorrer às medidas disponibilizadas pelo Governo que vão permitir construir habitação social e reabilitar a que já existe”.

Durante este mandato, Álvaro Araújo quer “conhecer na íntegra os contratos celebrados pelos anteriores executivos”, permitindo assim “ponderar a sua continuidade e abrir possibilidades reais de negociação”, referindo-se assim ao estacionamento pago, à água e à limpeza urbana.





O novo presidente do município e o seu executivo pretendem ainda “garantir a sustentabilidade financeira da autarquia” com uma política de “contas certas”, além das apostas na segurança urbana, proteção civil, proteção dos direitos dos animais e otimização dos recursos humanos da Câmara Municipal de VRSA.

Célia Paz, do Partido Socialista, foi eleita como presidente da mesa da Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António, cargo ocupado por uma mulher pela primeira vez na história do concelho.

“Sinto-me particularmente honrada por, pela primeira vez na história da nossa autarquia, uma mulher presidir a mesa da Assembleia Municipal do nosso concelho”, referiu no seu discurso.

Na mesma eleição, foram escolhidos como primeiro e segundo secretários Mariano Nunes e Lurdino Marques.

José Carlos Barros (PSD), procedeu ao seu último discurso como presidente da mesa da Assembleia Municipal do concelho, referindo que foi “um mandato exigente”.

Na cerimónia também esteve presente o antigo presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Luís Romão, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, José Apolinário, o Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho e o presidente da Federação do Partido Socialista, Luís Graça.

