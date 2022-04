VRSA apresenta programa comemorativo do Dia da Liberdade

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) celebra o 48.º aniversário do 25 de Abril com um programa que se estende a todas as freguesias e inclui um debate e um espetáculo musical.

Os festejos iniciam-se com o Hastear da Bandeira e uma arruada musical com a Banda Filarmónica da Associação Cultural de VRSA nas três freguesias do concelho.

Às 11:00, terá lugar, no Centro Cultural António Aleixo, a Sessão Solene da Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António comemorativa do Dia da Liberdade.

À tarde, pelas 17:00, o jardim da Avenida da República recebe a mesa redonda “Vamos falar de Abril. A construção de um Portugal Contemporâneo”. A iniciativa reunirá quatro jovens que irão debater os seus pontos de vista e perspetivas sobre a revolução de Abril.

As comemorações do Dia da Liberdade encerram com um concerto musical da formação “Os Intencionais”, agendado para as 21:30, na Praça Marquês de Pombal.

Originalmente intitulados “Henrique&Silva”, os dois jovens de Vila Real de Santo António iniciam agora o seu projeto musical como “Os Intencionais”, homenageando o poeta António Aleixo, depois de, em novembro de 2021, terem assinado um contrato com a Sony Music Portugal para o lançamento do primeiro disco de originais.

Também integrada nas comemorações da Revolução dos Cravos, a Biblioteca Municipal Vicente Campinas acolhe, até ao dia 30 de abril, a exposição “Poema: um lugar de liberdade”, organizada pela Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.