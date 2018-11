VRSA: Assembleia municipal extraordinária será a 19 de novembro

A data da assembleia municipal extraordinária destinada a debater a situação financeira da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António foi alterada e reagendada para o próximo dia 19 de novembro.

A bancada do PS tinha marcado a assembleia para o dia 23 e acusou o presidente da assembleia municipal (AM), o social democrata José Carlos Barros, de recusar a agendar a reunião extraordinária daquele órgão e de, neste sentido, ter “ignorado as suas obrigações legais”, já que a referida assembleia tinha sido solicitada por um terço dos membros da AM.

Por seu turno, José Carlos Barros, em declarações ao Jornal do Algarve, refutou as acusações: “O PS pediu-me para marcar uma assembleia extraordinária e, posteriormente, propôs, por e-mail, a data de 23 de novembro. Não compreendo qual é a pressa de estar a fazer comunicados, porque a referida assembleia está a ser agendada e, muito provavelmente, irá realizar-se ainda antes da data que foi proposta pelo PS”, assegurou.

Agora, em comunicado, o PS diz que o presidente da AM “esqueceu” de referir que a referida assembleia extraordinária “foi marcada nos termos da Lei no dia 28 de setembro”, que a convocatória “deveria ter sido efetuada até ao dia 3 de outubro” e a assembleia “realizada até ao dia 18 do mesmo mês”.

“Ao contrário do que afirma o presidente da AM, o PS não pediu a ninguém para marcar uma reunião extraordinária da AM para dia 23 de novembro. O PS marcou a reunião por e-mail dirigido aos serviços da AM no dia 25 de outubro, nos termos e em cumprimento do disposto na Lei, a mesma Lei que foi ignorada pelo responsável politico a quem compete cumprir e fazer cumprir”, explica o PS, recordando que a bancada socialista formalizou o pedido e aguardou a marcação durante 28 dias quando o prazo era de cinco dias.

“O Partido Socialista deixará cair a sua convocatória e estará presente na Assembleia de dia 19 de novembro, convidando a população para que participe e use da palavra”, concluem os socialistas.

Advertisements