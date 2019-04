VRSA associa-se ao projeto «A Minha Praia»

Apresentação do projeto na Escola D. José I

O agrupamento de escolas D. José I recebeu, na passada semana, a visita do Secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Pinheiro, para conhecer os resultados do projeto «A Minha Praia», vencedor do Orçamento Participativo Portugal (OPP).

No concelho de Vila Real de Santo António, a iniciativa decorre na praia de Monte Gordo, a qual está a ser limpa e monitorizada pelos alunos e professores daquele agrupamento.

O projeto «A Minha Praia» é coordenado pelo Centro Ciência Viva de Tavira e pretende consciencializar o público escolar para a conservação do meio marinho, através da criação de uma rede de monitorização e recolha do lixo marinho ao longo da costa do Algarve.

A apresentação contou com a presença do Secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Pinheiro; da presidente da Câmara Municipal de VRSA, Conceição Cabrita; da Diretora do Agrupamento de Escolas D. José I, Adelaide Rosa; e da Diretora Executiva do Centro Ciência Viva de Tavira, Ana Ramos.

Para Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de VRSA, «este projeto permite um trabalho próximo de sensibilização ambiental e de consciencialização para as questões do nosso património natural, o qual está a ser implementado na praia de Monte Gordo e incluído na nossa oferta educativa».

De acordo com a diretora do Centro Ciência Viva de Tavira, Ana Ramos, «a meta passa por recolher, até ao final desta campanha, cerca uma tonelada de resíduos no conjunto das seis praias algarvias envolvidas no projeto».

Para Luís Pinheiro, Secretário de Estado da Modernização Administrativa, «o orçamento Participativo Portugal é um processo democrático no qual as pessoas apresentam propostas de investimento e escolhem, através do voto, quais os projetos que devem ser implementados em diferentes áreas».

Conta com uma verba de 5 milhões de euros do Orçamento de Estado para distribuir pelas ideias vencedoras, podendo participar no OPP todos os cidadãos nacionais com idade igual ou superior a 18 anos, apresentando propostas e votando nos projetos da sua preferência.

Sobre o projeto «A Minha Praia»

O projeto «A Minha Praia» foi um dos vencedores do Orçamento Participativo Portugal (OPP) de 2017 e é coordenado pelo Centro Ciência Viva de Tavira, que se associou ao Centro Ciência Viva do Algarve e ao Centro Ciência Viva de Lagos para criar uma rede de monitorização do lixo marinho ao longo da costa do Algarve.

Cada Centro Ciência Viva está responsável por realizar diversas ações de monitorização do lixo marinho nas praias referenciadas que se encontrem dentro do seu alcance geográfico.

Estas ações de monitorização seguem a metodologia proposta e padronizada pela Convenção OSPAR (Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste), que é o atual instrumento legislativo que regula a cooperação internacional em matéria de proteção ambiental no Atlântico Nordeste e da qual Portugal é signatário desde 1992.