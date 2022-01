VRSA aumenta resposta dos serviços com alterações na sua estrutura

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António avançou com a reestruturação da sua estrutura organizacional para otimizar os recursos, valências e qualidade dos serviços prestados à população, anunciou a autarquia.

Estas alterações entraram em vigor no início de janeiro e respondem aos novos objetivos estratégicos traçados pelo executivo de VRSA, onde estão inseridos processos de transferência de competências para a saúde, educação e ação social.

Estas áreas vão passar para a tutela da autarquia, com o objetivo de “aumentar a proximidade e a facilidade de acesso dos munícipes aos serviços públicos essenciais”, segundo o comunicado.

Por outro lado, estas alterações orgânicas pretendem ainda “otimizar os recursos humanos em função das necessidades dos serviços”, uma vez que a autarquia se encontra impedida de efetuar novas contratações de pessoal, pois está a ser intervencionada pelo Fundo de Apoio Municipal.

Sendo assim, a autarquia tem procedido à reafetação dos seus trabalhadores para as divisões que registavam carência de pessoal ou para áreas de intervenção que agora apresentam novas valências e que necessitam de mais recursos humanos.

Com estas alterações, a autarquia garante que “todos os setores mantêm o seu funcionamento com níveis de excelência e eficácia, prosseguindo o caminho da modernização administrativa e da desburocratização, o que se traduzirá na crescente melhoria dos serviços prestados à população do concelho de Vila Real de Santo António”.