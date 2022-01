VRSA: Autarquia volta a funcionar como local de testagem

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António volta a ser um local de testagem à covid-19 na terça-feira, dia 25 de janeiro, entre as 09:30 e as 12:30, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa, ao abrigo do programa de realização gratuita de testes rápidos de antigénio à covid-19, comparticipados pelo Estado, decorre todas as terças-feiras no edifício da Câmara Municipal de VRSA.

As marcações para efetuar o teste podem ser feitas online, com apresentação obrigatória do Cartão de Cidadão no dia da testagem.

A receção e o ponto de registo estão localizados junto aos serviços de atendimento ao público da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.