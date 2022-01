VRSA: Batalha de Guarda-Redes juntou 50 atletas 

A IX edição da Batalha de Guarda-Redes, que decorreu no Complexo de Vila Real de Santo António no dia 19 de dezembro, contou com a participação de 50 atletas, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa em VRSA foi organizada pela Associação Escolinha de Guarda-Redes de Futebol Luís Rodrigues, respeitando todas as normas sanitárias e com atletas de Futebol 7 (escalões 2009 a 2013) e de Futebol 11 (escalões de 2003 a 2008).

O evento contou ainda com a participação do presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA), Álvaro Araújo, que “frisou o compromisso de incentivar ainda mais o desporto no concelho” e anunciou uma parceria com a associação para o próximo ano.

A Associação Escolinha de Guarda-Redes de Futebol Luís Rodrigues comemorou este ano o seu 16.º aniversário e tem como objetivo a formação de crianças e jovens na área da iniciação do treino específico de guarda-redes.