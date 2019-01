VRSA: Bombeiros comemoram aniversário com quatro dias de atividades

Os Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António comemoram o seu 129.º aniversário na próxima terça-feira, 15 de janeiro, mas o programa comemorativo começa já esta sexta-feira e terá, ainda, além do dia 15, atividades nos dias 17 e 19.

Esta sexta-feira, às 20h30, realiza-se uma caminhada solidária que aliará a atividade física e a solidariedade. Estará dividida em dois percursos e as inscrições serão efetuadas no próprio dia, através da doação de uma peça de roupa que será depois entregue à Associação de Caridade “Mãos de Ajuda”.

O dia 15, dia do aniversário, será marcado pelo içar da bandeira, seguido pela saudação à cidade pelo toque de sirene (12h00) e o habitual desfile motorizado pelas ruas de Vila Real de Santo António e Castro Marim (a partir das 19h00).

Para o dia 17 está agendada a “Parada Funcional”, um evento desportivo focado na prática de treino funcional que estará a cargo do ‘personal trainer’ Fábio. O evento é gratuito, bastando apenas comparecer na parada do quartel dos Bombeiros às 18h30.

Finalmente, no dia 19, a partir das 14h00, realiza-se um simulacro no quartel, uma atividade aberta a toda a população e que pretende dar a conhecer de peto as ações dos Bombeiros.

As celebrações terminam com a sessão solene, a partir das 16h30, também do dia 19, no salão nobre da corporação.