VRSA: Bombeiros esperam repor normalidade na próxima semana

Os Bombeiros de Vila Real de Santo António, afetados por um surto de covid-19 detetado no sábado, esperam repor a normalidade no funcionamento da corporação “a partir da próxima semana”, disse o comandante.

Nuno Pereira afirmou que os casos iniciais reportados no domingo davam conta de 12 elementos da corporação infetados e 38 em isolamento, mas esclareceu que “os casos que estão em isolamento incluem e incorporam os casos positivos”, pelo que o número total de elementos afetados é 38 e não 50.

“Destes [12 infetados], 10 eram assalariados e dois eram voluntários, que não tiveram qualquer ligação direta com estes, mas como são dos bombeiros também são quantificados”, acrescentou, corrigindo os dados inicialmente avançados pela Associação Humanitária, no domingo.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António adiantou que, “aos poucos, as pessoas vão sendo testadas e libertadas” e “neste momento já está uma equipa a trabalhar e um reforço de pessoal voluntário para assegurar a primeira intervenção 24 horas por dia”.

“Esperamos que rapidamente a situação se altere, amanhã vai ser testada uma outra equipa, que se continuarem a testar negativo já recuperarão e permitirá um reforço maior da prontidão do corpo de bombeiros”, realçou.

Nuno Pereira garantiu que o corpo de bombeiros de Vila Real de Santo António, que também presta socorro no município vizinho de Castro Marim, “nunca deixou de poder responder à primeira intervenção”.

Caso seja depois necessário haver uma resposta mais ampla, “de forma concertada com o comando regional [de Faro], se for necessário reforço, será imediatamente acionado através de outros corpos de bombeiros”, precisou.

O comandante operacional da corporação algarvia precisou que está neste momento ao serviço “uma equipa da associação, que já esteve em isolamento, com sete elementos” assalariados a garantir o socorro às populações, com o apoio de “uma outra equipa que reforça o período da noite, assegurada por bombeiros voluntários de Vila Real de Santo António”.

“Temos também aqui um reforço com dois elementos do corpo de bombeiros de Faro, que estão a ajudar na emergência médica. Dia 11 [quinta-feira] vamos ter mais uma equipa testada, no dia 12 [sexta-feira] vão ser testados outros elementos para reconfirmação da situação negativa”, sublinhou.

Questionado sobre se o número total de 12 positivos ainda se mantém, a mesma fonte respondeu que, “neste momento um dos infetados já teve alta e já pode fazer a sua vida normal”.

O quartel dos bombeiros também começou a ser utilizado “imediatamente após a descontaminação” que foi realizada no domingo, operação que “foi prioridade máxima”, segundo o comandante da corporação.

Após a descontaminação, as instalações passaram a ser utilizadas “a partir desse momento”, pois embora a intervenção de limpeza tenha sido feita no domingo, a “preparação prévia foi iniciada logo no sábado”, quando foram conhecidos os casos.

