VRSA: Bombeiros Voluntários celebram 130 anos

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António celebra no dia 15 de janeiro, quarta-feira, o 130º aniversário com diversas iniciativas.

A celebração oficial do aniversário começa com o hastear da bandeira às 8h00. Um dos momentos mais solenes está marcado para as 11h30, uma sentida homenagem a todos os bombeiros falecidos. O lançamento do carimbo dos CTT alusivo aos 130 anos da Associação é outro dos grandes momentos do dia, agendado para as 15h00, uma iniciativa que assinala a importância dos Bombeiros de VRSA para a história deste território e da comunidade. Por último, às 18h00, realiza-se um desfile motorizado. Este é também um dia aberto a visitas ao Quartel, a partir das 9h00.

No dia 18 de janeiro, pelas 10h00, realiza-se ainda um simulacro no Jardim da AV. da República, frente à capitania do porto de VRSA. As celebrações do 130º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros de VRSA encerram-se neste dia com uma sessão solene, pelas 15h00.

As comemorações começaram na passada sexta-feira com a inauguração da exposição filatélica alusiva aos 130 anos da Associação, no Quartel dos Bombeiros,a que se seguiu uma marcha-corrida, que partiu do quartel às 19h30.

Ontem, dia 11 de janeiro, pelas 15h00, os Bombeiros Voluntários de VRSA fizeram uma demonstração das técnicas de combate a incêndios, no Jardim da Av. da República, frente à Capitania do Porto de VRSA, uma iniciativa que pretendeu dar a conhecer e habilitar a população com conhecimentos que lhes possam ser úteis e salvaguardem as suas vidas em situações de emergência.

Hoje, domingo teve lugar uma prova de carater não competitivo, a 2.ª edição da “Parada Funcional”, organizada pela secção de desporto dos Bombeiros de VRSA, em parceria com o Jardim funcional. É uma prova constituída por um percurso interno com uma série de obstáculos a serem ultrapassados individualmente ou em equipa.