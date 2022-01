VRSA: Câmara repõe funcionamento da escola D. José I

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António vai repor o funcionamento da escola EB 2/3 D. José I, cujas aulas vão recomeçar no dia 10 de janeiro com algumas turmas provisoriamente noutro edifício, anunciou a autarquia.

Devido aos estragos causados no interior devido ao atraso da empreitada, como infiltrações, o município de VRSA decidiu manter naquela escola apenas as aulas para alunos do segundo ciclo.

Já as turmas do terceiro ciclo irão frequentar as aulas no edifício da Universidade dos Tempos Livres, cedido pela autarquia, que fica localizado a 300 metros da escola, com exceção da disciplina de Educação Física, que irá funcionar no pavilhão da escola.

Para adaptar as instalações temporárias, o município instalou novos equipamentos informáticos e de iluminação.

Devido à pandemia de covid-19, o edifício foi alvo de vistorias por parte do Serviço Municipal de Proteção Civil e pela Autoridade Local de Saúde Pública, além do corte de trânsito e proibição de estacionamento temporário na rua Dr. António Passos, para “prolongar as áreas externas e aumentar os espaços de circulação”, segundo o comunicado.

No final do ano passado, após vários incumprimentos registados, a autarquia foi obrigada a rescindir contrato com o empreiteiro responsável pelas obras na escola e cedeu a posição contratual a uma nova empresa.

A substituição da cobertura deveria ter terminado no final de novembro, mas os vários atrasos na aquisição do material por parte do empreiteiro impediram o cumprimento dos prazos, colocando todas as turmas em regime de ensino à distância.

Atualmente a Direção de Serviços da Região do Algarve da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares já assegurou a reparação das salas afetadas no edifício sede, com previsão da conclusão dos trabalhos para o final do segundo período letivo.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António garante ainda que “irá aplicar todas as sanções pecuniárias e indemnizatórias – por incumprimento contratual – que se revelarem pertinentes para fazer face aos prejuízos e danos causados”.

A empreitada de substituição da cobertura representa um investimento superior a 116 mil euros, retirando ainda o amianto.