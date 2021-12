VRSA cancela fogos de artifício na noite de passagem de ano

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António decidiu esta semana cancelar as sessões de lançamento de fogo de artifício previstas para a noite de passagem de ano, anunciou a autarquia.

Esta decisão deve-se à evolução do quadro epidemiológico no País e no concelho de VRSA, tomada após uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil presidida pelo presidente da autarquia, Álvaro Araújo.

“Trata-se de precaver todo e qualquer aglomerado populacional e de chamar, uma vez mais, a atenção das pessoas para a necessidade do estrito cumprimento das regras sanitárias preconizadas pela Direção Geral de Saúde (DGS)”, refere o município em comunicado.

