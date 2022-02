VRSA comemora 120 anos do mestre Manuel Cabanas

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António vai celebrar os 120 anos do mestre Manuel Cabanas no dia 11 de fevereiro, perpetuando o seu legado artístico e cívico, anunciou a autarquia.

Pelas 11:00, em colaboração com a Liga dos Amigos Mestre Manuel Cabanas, vai decorrer uma romagem à sua campa localizada no cemitério de Cacela Velha, no concelho de VRSA, acompanhada da deposição de uma coroa de flores e seguida de um breve apontamento musical.

Manuel Cabanas, natural de Vila Nova de Cacela, foi um xilogravador, defensor da democracia e resistente ao regime opressor do Estado Novo.

Além de ser “um homem de lutas que se destacou pela sua intensa atividade artística no campo do desenho e da gravura em madeira”, Manuel Cabanas “soube, desde cedo, exercer a sua cidadania em prol das liberdades e da dignidade humana”, segundo o comunicado da autarquia.

Manuel Cabanas foi condecorado pela Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, no grau de Comendador, pelo antigo Presidente da República General Ramalho Eanes e agraciado em 1991 pelo antigo Presidente da República Mário Soares com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.