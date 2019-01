VRSA dá a conhecer apoios ao desporto e cultura para 2019

Praça Marquês de Pombal, em Vila Real de Santo António

A biblioteca municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António, recebe, no próximo dia 28 de janeiro, o primeiro encontro dedicado à apresentação dos programas de apoio ao associativismo.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, em colaboração com o Instituto Português da Juventude e Desporto (IPDJ), e tem como objetivo dar a conhecer os vários tipos de apoios, bem como as linhas de financiamento disponíveis.

O encontro, com início marcado para as 17h00, “conta com a apresentação pública de diversos programas, ferramentas e instrumentos de trabalho para as associações e clubes, quer desportivas quer culturais”, adianta a autarquia.

A jornada conta com a presença da presidente da Câmara Municipal de VRSA, Conceição Cabrita, assim como da vereadora Carla Sabino, do diretor regional do IPDJ, Custódio Moreno, e dos técnicos do IPDJ Sónia Picamilho e Miguel Veiga.