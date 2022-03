VRSA: Duas mulheres detidas por suspeita de incendiarem carros

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, procedeu à identificação e detenção de duas mulheres, por fortes indícios da prática de um crime de incêndio em viatura no concelho de Vila Real de Santo António.

Os factos ocorreram na madrugada deste domingo, 6, em Vila Real de Santo António, tendo sido incendiado um veículo, que ficou parcialmente destruído.

Verificou-se ainda que, poucos minutos antes, ocorreram duas tentativas de incêndio, noutras tantas viaturas pertencentes ao mesmo ofendido, que se encontravam parqueadas junto à respetiva habitação.

A investigação desenvolvida permitiu a recolha de relevantes elementos indiciários sobre a presumível autoria, tendo culminado na detenção das suspeitas.

As detidas, com 35 e 24 anos de idade, vão ser presentes perante as Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório Judicial e aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.

O inquérito é dirigido pela Secção de Vila Real do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro.