VRSA e Ayamonte organizam corrida “X Milhas do Guadiana”

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e o Patronato Municipal de Desporto do Ayuntamiento de Ayamonte organizam, entre os dias 25 e 28 de novembro de 2021, a corrida atlética de estrada «X Milhas do Guadiana», anunciou a autarquia portuguesa.

A apresentação do evento teve lugar esta quarta-feira, em Ayamonte, e contou com a presença do vereador da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António com o pelouro do desporto, Álvaro Leal.

Esta edição será realizada de forma virtual devido à pandemia provocada pela Covid-19, fator que dificulta a organização da prova nos moldes realizados nos anos anteriores. Uma configuração adaptada que, graças à tecnologia, permitirá partilhar uma experiência com quase um milhar de pessoas de diferentes localidades.

Através deste modelo virtual, torna-se assim possível reativar uma corrida internacional de atletismo de estrada que esteve suspensa durante alguns anos também devido às obras de requalificação efetuadas na Ponte Internacional do Rio Guadiana.

Recorde-se que este é o ponto de união entre Portugal e Espanha que marcava a génese da corrida e representava um dos locais mais emblemáticos onde passavam os atletas.

Neste formato, cada participante poderá escolher o dia, a hora e o local do percurso adaptados às suas necessidades e, através da App, poderá gravar todos os treinos que considere necessários.

Cada corredor terá um intervalo de 4 dias para registar a competição de forma segura e respeitando as restrições sanitárias estabelecidas em cada local de residência. A prova só poderá ser realizada nos territórios de Portugal e Espanha, com uma distância de X Milhas, 16.090 metros.

Cada inscrito deverá fazer o download da App para realizar a prova, disponível em https://virtual.rockthesport.com/es/es/event/x-millas-guadiana. A partir desse momento, o utilizador, com o seu localizador, poderá fazer uso da App em modo Treino.

Só o tempo realizado entre os dias 25 e 28 de novembro será válido no modo Competição e apenas uma oportunidade será considerada válida nessas datas.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na App até ao dia 24 de novembro de 2021, às 14h00 (hora PT). A corrida está limitada a um máximo de 1000 participantes, que serão aceites por ordem de inscrição. Os dorsais poderão ser descarregados na App da prova, na secção download.

Este é um evento não competitivo, mas haverá uma classificação por categorias: masculino e feminino. Os resultados serão publicados na página web oficial, nos dias seguintes à prova.

Não haverá prémios por classificação, mas, uma vez terminada a gravação da competição, cada participante poderá fazer o download de um certificado com o tempo realizado.

As categorias são individuais (aniversário cumprido ao dia da prova): Seniores – 19/20-34 anos; Veteranos I – 35-39 anos; Veteranos II – 40-44 anos; Veteranos III – 45-49 anos; Veteranos IV – 50-54 anos; Veteranos V – 55-59 anos; Veteranos VI – ≥ 60 anos. As classificações serão de 2 tipos: Classificação Geral Individual, masculino e feminino; Classificação Individual por categorias.

Todos os participantes que registarem a sua competição através da App irão receber uma camisola oficial das «X Milhas do Guadiana», que poderá ser levantada nas instalações da organização do evento, nos dias seguintes à finalização da corrida.

Regulamento completo disponível em: www.cm-vrsa.pt

