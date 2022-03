VRSA e IPDJ promovem formação para clubes e associações desportivas

O Centro Cultural António Aleixo vai receber no dia 25 de março, pelas 17:30, uma ação de formação com o tema “Financiamento” dirigida a clubes e associações desportivas, anunciou a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

Esta formação, no âmbito do programa “Clube Top” do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), é gratuita e orientada para dirigentes associativos ou pessoas com responsabilidade de gestão e administração nos clubes desportivos dos concelhos de Vila Real de Santo António (VRSA), Castro Marim e Alcoutim.

A iniciativa tem como objetivo “desenvolver e atualizar conhecimentos e competências e valorizar a criação e a implementação de modelos de intervenção ajustados às necessidades e objetivos das entidades desportivas”, segundo o comunicado.

Durante a formação serão abordados temas como “As fontes de financiamento do clube com vista à sua sustentabilidade financeira e potenciação de receitas” ou o “Registo único na Base de Dados Única”.

Será ainda apresentada uma síntese dos programas de apoio ao associativismo desportivo do IPDJ, tais como o Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas e o Programa Nacional de Desporto para Todos.

As inscrições são gratuitas e devem ser feita previamente através do portal do Clube Top do IPDJ.