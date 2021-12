VRSA espalha magia do Natal no centro da cidade

A Praça Marquês de Pombal, em Vila Real de Santo António, está transformada até ao dia 9 de janeiro na “Vila Natal”, com um mercado e várias atividades.

A inauguração decorreu a 7 de dezembro com a participação do presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) e um momento musical de André Ramos e Sónia Rodrigues.

Desde essa data, o Pai Natal tem percorrido as ruas da cidade pombalina e recebe crianças na Praça Marquês de Pombal.

Entre as 10:00 e as 20:00, com entrada livre, os visitantes podem usufrui de várias atividades para crianças, iluminação de Natal e um mercado.

Devido ao aumento do número de casos de covid-19, todas as atividades culturais que estavam previstas para a “Vila Natal” acabaram por ser canceladas.

