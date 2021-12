VRSA: Executivo reúne com DGESTE e direção da escola D. José I

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António reuniu-se na terça-feira com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE) e a direção da escola D. José I, que se encontra em obras desde o início de dezembro, anunciou a autarquia.

Ao longo do mês têm sido feitos trabalhos de recuperação do edifício da escola D. José I, em VRSA, com a colocação da cobertura “a decorrer a um ritmo normal, para tentar precaver eventuais condições meteorológicas”, segundo o comunicado.

“É prioridade absoluta do executivo municipal requalificar o edifício da escola o quanto antes, de modo a proporcionar as condições ideais para que as nossas crianças e jovens possam assistir às aulas com o conforto e os meios de aprendizagem necessários ao seu desenvolvimento”, refere o município.

Esta obra teve um mau começo, uma vez que o empreiteiro anterior não cumpriu com o que tinha sido acordado e acabou por deixar o edifício desprotegido, com as salas de aula a céu aberto. Entretanto, a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António contratou outra empresa.

A direção da escola garantiu ao executivo que “está a fazer um levantamento do número de turmas e das salas que são necessárias para o normal arranque do 2.º período”, tendo “alternativas sólidas que viabilizam o início das aulas a partir do dia 10 de janeiro, caso a obra não esteja concluída”.

